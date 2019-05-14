Вашингтон, США, , 11:06 — REGNUM

В ходе визита в США командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль встретился с руководством корпуса морской пехоты и представителями разведывательного управления США, заявили 14 мая в пресс-службе посольства Украины в США, сообщается на странице посольства в социальной сети Facebook.

«Украинская делегация, которую возглавляет генерал-лейтенант Юрий Содоль, провела рабочие встречи с командующим корпуса морской пехоты (КМП) США генералом Робертом Неллером, заместителями командующего КМП по планированию и операциям генерал-лейтенантом Брайаном Будроу и по информации генерал-лейтенантом Лори Рейнольдсом, представителями разведывательного управления КМП и главным старшиной командование МП ВС США», — сказано в сообщении.

Стороны обменялись опытом подготовки корпусов морской пехоты США и Украины, обсудили системы подготовки сержантского состава и набора новобранцев, возможности улучшения данных систем и дальнейшее сотрудничество.

Украинская делегация планирует посетить рекрутинговые и учебно-тренировочные центры подготовки подразделений морской пехоты США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины встретился с послом Великобритании на Украине и военным атташе для обсуждения украино-британского военного сотрудничества.

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