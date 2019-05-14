На Среднем Урале ликвидируют «несанкционированные» детские лагеря

Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Свердловской области решили обратить серьёзное внимание на несанкционированные детские лагеря. Об этом говорили на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос поднял министр образования области Юрий Биктуганов, который отметил, что попытки открытия «несанкционированных детских лагерей» продолжаются из года в год.

«Они не включены в реестр, и безопасное пребывание детей там не гарантировано», — сказал чиновник.

Специалисты министерства, надзорные и правоохранительные органы уже ведут работу «по недопущению и пресечению этих организаций», заверил министр остальных участников заседания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проблему оценил и предложил дополнительное решение:

«Здесь надо будет просто дать список лагерей, которые прошли соответствующие проверки. Это нужно будет сделать в средствах массовой информации. Нужно подготовить медиапрограмму, чтобы довести до как можно большего количества людей эти сведения», — сказал глава региона.

Напомним, в 2019 году свердловские власти не ждут потрясений в детских летних лагерях области. 2018 год «запомнился» скандалами с пищевыми отравлениями в подобных учреждениях.

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