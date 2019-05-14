Индонезийская выставка «Восточные ритмы» проходит в Софии

София, , 10:46 — REGNUM Посол Индонезии в Болгарии Сри Астари Расджид открыл выставку под названием «Восточные ритмы» в историческом музее города София, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что выставка открывает серию мероприятий в рамках меморандума о взаимопонимании между Индонезией и Болгарией для расширения двустороннего сотрудничества в области туризма, торговли и инвестиций.

Посетители выставки, среди которых были послы дружественных стран, правительственные чиновники, студентов и главы предприятий, высоко оценили выставленные работы индонезийских художников.

Напомним, выставка «Восточные ритмы» продлится до 26 мая 2019 года. На ней представлены работы 17 индонезийских художников.