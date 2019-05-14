Глава Казахстана: необходимо приступить к разработке новых месторождений

Кызылорда, Казахстан, , 10:44 — REGNUM Правительство Казахстана совместно с национальной компанией «КазМунайГаз» и акиматом (администрацией) Кызыл-Ординской области выработают стратегию развития нефтегазовой отрасли в регионе. Об этом 14 мая заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что в Кызыл-Ординской области необходимо приступить к разработке новых месторождений, а также организовать внедрение современных технологий в действующие проекты.

Глава государства обратил внимание, что в регионе наблюдается истощение месторождений и ежегодное снижение добычи углеводородов.

«В будущем у занятых в этой сфере людей могут возникнуть проблемы. Необходимы срочные меры по расширению ресурсной базы», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кызыл-Ординскую область с рабочим визитом. Глава республики планирует обсудить с общественностью ключевые проблемы региона.

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