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Шнуров прокомментировал решение суда по делу Кокорина и Мамаева

Общество

«Полтора года за драку, наверное, многовато», — считает Шнуров

Москва, 14 мая 2019, 10:38 — REGNUM  Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал решение суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Дрался ли я в баре? Конечно. По моим личным ощущениям, полтора года за драку, наверное, многовато», — цитирует Шнурова портал «Чемпионат.com».

По его словам, в данном процессе много заинтересованных лиц, которые могли повлиять на решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и Мамаева к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима и к одному году и пяти месяцам колонии общего режима соответственно. Суд признал футболистов виновными в причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

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