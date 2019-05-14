Линия метро до новейшего аэропорта Пекина начнет действовать в конце июня

Пекин, , 10:37 — REGNUM Линия метро, соединяющая центр Пекина с новейшим международным аэропортом, начнет работу в испытательном режиме с 20 июня текущего года, сообщили в Пекинской канцелярии по строительству крупных проектов, передает 14 мая газета China Daily.

Все строительные работы в настоящее время находятся на стадии финальной отделки и декора, установки оборудования и прокладки путей для поездов метро. Работы необходимо выполнить в срок, поскольку на 30 сентября запланировано открытие Международного аэропорта «Дасин».

Протяженность линии метро составит 41 км через южную часть Пекина. Новая линия пересечет районы Фэнтай и Дасин. На всей протяженности запланировано всего три станции: Северный терминал нового аэропорта, станция Цыгэчжуан и станция Цаоцяо, которые будут сданы в эксплуатацию одновременно с новым аэропортом.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокладка путей новой линии метро до аэропорта «Дасин» началась еще в декабре 2018 года. Несмотря на то, что аэрпорт будет запущен в эксплуатацию уже в сентябре, на полную мощность он должен выйти только к 2025 году. Аэропорт призван разгрузить ныне действующий Столичный международный аэропорт Пекина, который не справляется с нагрузкой.

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