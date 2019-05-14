135 детсадов и 202 школы Якутии подвергнут реорганизации и ликвидации?

Якутск, , 10:48 — REGNUM В Якутии продолжаются волнения, поводом для которых стал приказ правительства республики, где прописаны планы сокращения количества и персонала образовательных, медицинских и культурных учреждений в сёлах региона. Жители республики пытаются предотвратить эти изменения, с этой целью в соцсетях активно публикуются посты с хэштэгом #нетсокращениямвселахЯкутии и проводятся флэшмобы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ИА SakhaDay, в том числе предлагается реорганизовать и ликвидировать 135 детсадов и 202 школы. Под реорганизацией, в частности, понимается изменение длительности обучения в школах: до 9-ти классов вместо одиннадцати или до уровня только начальной школы вместо среднего образования. Кроме того, некоторые образовательные учреждения получат статус филиалов — то есть будут лишены управленческого персонала.

«С одного места отрезают, чтоб нарастить другое. В итоге получается тришкин кафтан — полная несуразица. Вместо того, чтобы искать дополнительные доходы, отменяя, к примеру, налоговые льготы недропользователям, тем же нефтяникам, повышая эффективность коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в которых имеется доля республики, и увеличивая отчисления на дивиденды из чистой прибыли, снижая количество командировок и расходов на различные мероприятия, решили пойти простым путем: одних сократить, другим добавить за счёт этого зарплату. При этом у директоров школ и их замов зарплаты очень высокие. Можно было пойти на уменьшение зарплат — тоже ведь выход», — прокомментировал ситуацию эксперт ИА SakhaDay.

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Как сообщало ИА REGNUM, в распространяемых в соцсетях публикациях с хэштэгом #нетсокращениямвселахЯкутии, жители республики призывают главу региона Айсена Николаева опомниться и остановить запланированную реорганизацию школ и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Это шаг назад, наши дети где будут учиться и как? Как люди будут лечиться? Кто придумал эти нормативы? Мы за образование в сёлах, за здоровье граждан! Ведь у нас самая богатая Республика, с жителями всего 1 млн. Неужели хотя бы работой нельзя их обеспечить? Надо учитывать мнение граждан, ведь мы живём в гражданском демократическом обществе, у нас у всех есть равные права, как написано в Конституции РФ», — говорится в открытом письме, адресованном главе республики.

Сам Айсен Николаев, комментируя планы сокращений на селе, ранее заявил, что в республике существует проблема перенасыщенности бюджетных учреждений сотрудниками руководящего звена: их 30% и больше от количества всего персонала, а должно быть не более 16%.

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«Здесь, конечно же, гораздо больше страхов и вымысла, чем каких-то решений, — сказал глава Якутии. — Мы все понимаем, что бюджетная сфера нашей республики достаточно серьёзно деформирована. Деформирована не в той части, что у нас слишком много, как мы считаем, учителей или работников медучреждений. У нас на самом деле во всех бюджетных учреждениях, практически без исключений, раздут административно-управленческий аппарат. Я считаю, что в бюджетном учреждении не может быть такого, что на каждые три человека один из них начальник».