Названы самые частые ошибки при сдаче экзамена на права в России

Москва, , 10:33 — REGNUM В Министерстве внутренних дел России рассказали, какие ошибки чаще всего допускаются при сдаче экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе», сообщает RT.

Так, при сдаче «площадки» чаще всего не справляются с эстакадой, параллельной парковкой и заездом в бокс задним ходом.

Во время сдачи «города» кандидаты в водители чаще всего «не подают сигнал поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой». На втором месте — неуверенное управление транспортным средством.

Также в числе самых распространенных ошибок при сдаче «города» — «во время экзамена заглох двигатель» и «не уступил дорогу».

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная инспекция безопасности дорожного движения планирует к концу 2019 года усложнить теоретический экзамен на водительские права. Так, планируется в два раза увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские прав.

Читайте подробнее: ГИБДД усложняет теоретический экзамен на водительские права