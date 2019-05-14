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Свердловский губернатор позвал защитников и сторонников храма на переговоры

Общество

По пять человек с каждой стороны

Екатеринбург, 14 мая 2019, 10:29 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призывает обойтись в вопросе о строительстве храма Святой Екатерины без уличных конфликтов. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Также глава региона готов выступить посредником в споре между сторонниками и противниками храма. Он позвал на переговоры по пять представителей от каждой стороны.

Пока ни та, ни другая сторона не горят желанием уступать друг другу. Фонд Святой Екатерины ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что прошедшие 13 мая протесты расценивает как попытку решать вопросы силовыми методами.

«Попытки запугать сторонников строительства храма обречены на провал», — заявили в фонде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 13 мая место строительства храма обнесли забором. Это не понравилось защитникам сквера. Вечером они повалили забор и прорвались внутрь. Впрочем, охранники и подоспевшие спортсмены со стороны защитников храма через некоторое время оттеснили протестующих с территории сквера и восстановили ограждение.

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Спор о строительстве храма на площади Труда в Екатеринбурге
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