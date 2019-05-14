Путешественник Фёдор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов

Москва, , 10:21 — REGNUM Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов стал самым возрастным гребцом, вышедшим в открытый океан на вёсельной лодке. Однако это не единственный мировой рекорд, установленный 67-летним путешественником во время кругосветной экспедиции на вёсельной лодке «Акрос».

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Как рассказал организатор экспедиции, сын путешественника Оскар Конюхов, его отец достиг самой южной точки на весельной лодке — 56"40 южной широты, а также пробыл в Южном океане самое большое количество дней — 154.

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«В этом походе Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов, которые должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии», — цитирует ТАСС слова Оскара Конюхова.

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Затем эти достижения будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2018 года прославленный российский исследователь Фёдор Конюхов отправился из города Данидин на восточном побережье Южного острова Новой Зеландии в своё очередное кругосветное путешествие. За 100−120 дней он намеревался на весельной лодке дойти до мыса Горн на юге Чили, в конце 2019 года оттуда отправится в Австралию и еще через год окончить странствие в Новой Зеландии. В итоге расстояние в 11,5 тысячи километров он преодолел за 154 дня 13 часов 37 минут.