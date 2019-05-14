В Пермском крае пройдёт педагогический автопробег

Пермь, , 10:15 — REGNUM В Прикамье 17−18 мая пройдёт педагогический автопробег, участниками которого станут учителя Перми, Кунгура, Ленского сельского поселения Кунгурского района, а также педагоги Ильинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Перми.

Стартует акция в Перми утром 17 мая. 64 учителя на 18 машинах отправятся в Кунгур, где обменяются лучшими практиками и опытом организации молодежного педагогического движения. На базе гимназии №16, школы №10 и центра развития ребенка — детского сада №2 участники автопробега проведут мастер-классы для педагогов. В частности, разговор пойдет об Инстаграме как инструменте изучения биографии, о лучших практиках финской системы образования на примере изготовления функционального предмета из дерева, нетрадиционной живописной технике как средстве активизации творческих способностей.

Помимо различных тематических мастер-классов, участники автопробега примут участие в квест-игре и интерактивной игре «Поlegoн». 18 мая автоколонна педагогов переместится в Ленское сельское поселение Кунгурского муниципального района