«Сложно рекомендовать, нельзя не попробовать»: первые оценки A Plague Tale

Париж, , 10:40 — REGNUM На специализированном оценочном сервисе Metacritic появились первые оценки приключенческой игры A Plague Tale: Innocence. Критики преимущественно высоко оценили проект и поставили его версиям для различных платформ 78 и 81 баллов из 100.

Версия для PS4 получила 78 баллов, а для PC и Xbox One — 81. Критики высоко оценили интригующий сюжет, запоминающихся персонажей и удачное сочетание черт сразу нескольких жанров: ужастик, выживание, приключение и экшен. Как написал в своей рецензии автор с портала Screen Rant:

«A Plague Tale: Innocence является напоминаем того, что миру всё ещё нужны одиночные игры, ориентированные на сюжет».

Тем не менее многие критики остались недовольны геймплейной составляющей проекта. Они считают, что уровни получились маленькими, простыми и слишком линейными. Таким образом, игра получилась запоминающейся с точки зрения сюжета, но недостаточно проработанной с точки зрения игрового процесса. Автор с портала We Got This Covered отметил, что «A Plague Tale: Innocence сложно рекомендовать, но нельзя не попробовать».

A Plague Tale: Innocence — приключенческая видеоигра, изданная компанией Focus Home Interactive для PC, PS4 и Xbox One. События игры разворачиваются во Франции во время эпидемии чумы. Геймерам предстоит управлять девочкой по имени Амиция и её младшим братом Гуго. Дети пытаются спастись от инквизиции и смертельно опасных чумных крыс. Игровой процесс A Plague Tale завязан на скрытном перемещении по локациям и взаимодействии с различными источниками света.

