Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет в России в шестой раз

Москва, , 10:08 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в России стартует всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В 2019 году акция пройдет в шестой раз и продлится до 19 мая, сообщали в Минздраве РФ

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» направлена на широкое информирование молодежи о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции, формирование правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих/

Во время акции во всех регионах России будет организовано бесплатное тестирование на ВИЧ, будут развернуты мобильные пункты для добровольного тестирования всех желающих на ВИЧ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стартует акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». С июня по ноябрь 2019 года она охватит 180 городов в 40 регионах России.

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