В Омске побит исторический максимум майской температуры

Омск, , 10:07 — REGNUM В Омске 8 мая был перекрыт исторический максимум температуры воздуха. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день днём было зафиксировано +30,5°С. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 мая в 2001 году — +30,1°С.

В День Победы, 9 мая, в Омске также было очень тепло — +28,8°С и без осадков. В связи с жаркой погодой в Омской области установился четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.

Однако, по словам начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталии Криворучко, тепло сменится похолоданием.

«С Арктики на территорию Омской области движутся холодные воздушные массы, и омичи уже почувствовали их дыхание», — отметил она.

На сегодня, 14 мая, прогнозируются дожди, местами могут пролетать отдельные снежинки. Ветер северо-западный, северный днем 9−14 м/с, в отдельных районах порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°С, при прояснении до — 4 °C, днем +7…+12°С. Прохладная погода сохранится и в последующие дни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пять сантиметров снега выпало в мае в трёх районах Хакасии — Бейском, Аскизском и Таштыпском.

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А в столице республики — городе Абакане — из-за похолодания даже пришлось возобновить отопительный сезон.

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