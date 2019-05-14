Пермь, Пермский край, , 10:01 — REGNUM

Дорожный сезон в этом 2019 в Перми будет очень напряженным из-за большого количества ремонтируемых объектов, а также из-за переустройства инженерных коммуникаций ресурсоснабжающими организациями. Уже ведутся дорожные работы на улицах Революции, Газеты Звезда, Глеба Успенского, Куйбышева. Стартовали работы на ряде объектов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — в этом году будет отремонтировано 25 дорожных объектов общей площадью 302 тысячи кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Для того, чтобы снизить нагрузку на дорожную обстановку, ремонтные работы на проезжей части объектов, там, где это позволяет, будут проводиться преимущественно в ночное время. Переукладка сетей требует ограничения по полосам или полного закрытия движения на определенном участке. Городские службы составляют графики выхода на объекты и схемы ограничения движения таким образом, чтобы снизить влияние на транспортную обстановку. Тем не менее, ситуация в центре города напряженная. В качестве компенсаторных мер по улице Пермской досрочно откроется движение транспорта. Об этом глава Перми Дмитрий Самойлов заявил на своей странице в Instagram.

«Поручил, не дожидаясь окончания ремонта на улице Пермской, в максимально сжатые сроки, до конца этой недели, открыть движение на улице Пермской от Компроса до улицы Газеты «Звезда». Движение пока будет открыто в одностороннем режиме, остановка и стоянка при этом будут запрещены. В этом случае улица Пермская примет на себя часть транспортного потока с закрытой части улицы Луначарского. Открываем движение во временном варианте. После ремонта улицы Пермской от Компроса до Газеты «Звезда», который будет выполнен в этом (2019) году, по ней будет открыто движение в обоих направлениях, организованы парковочные места и обустроены тротуары».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, одностороннее движение будет запущено до конца этой недели (19 мая). О дате будет сообщено дополнительно.

Стоит отметить, активные ремонтные работы в краевой столице местные жители восприняли неоднозначно. В соцсети одни пользователи с пониманием относятся к перекрытию движения на автомагистралях и готовы потерпеть неудобства. Другие возмущаются тем, что перерыли весь центр и непродуманно одновременно перекрыли городские магистрали, а «отдел благоустройства потерял последние капли уважения горожан благодаря своей некомпетентности и лени».

Чиновники же в оправдание указывают на то, что всего за несколько месяцев дорожно-строительного сезона в Перми необходимо реализовать целый ряд значимых для развития города проектов. Полностью избежать напряжения транспортной обстановки в этой ситуации — невозможно, работы приходится синхронизировать. Специалисты рассматривают все возможные варианты улучшения ситуации.