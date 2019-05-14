Журналист Вышинский о своем самочувствии: «Нормальное»

Киев, 14 мая 2019, 09:53 — REGNUM Журналист Кирилл Вышинский, арестованный в мае 2018 года в Киеве, не получает квалифицированной медицинской помощи уже шесть месяцев. Об этом, как передает РИА Новости, сам сотрудник СМИ написал в письме к коллегам-журналистам.
«Последний раз с врачами общался еще в Херсонском СИЗО примерно полгода назад, — написал Вышинский. — С тех пор ни представители гуманитарных организаций, ни квалифицированные врачи со мной не общались».
При этом журналист добавил, что настроение у него «боевое», а самочувствие — нормальное.
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Как передавало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Киеве был арестован главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Журналисту, которого обвиняют в поддержке республик Донбасса и государственной измене, грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Вышинский себя виновным не признаёт.
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