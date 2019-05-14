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Изнасилование ребенка в Индии: тысячи людей вышли на улицы

Общество

Обвиняемому 13 лет

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 14 мая 2019, 10:05 — REGNUM  На улицы индийского Кашмира вышли тысячи протестующих, убежденных в факте изнасилования трехлетней девочки ее соседом, сообщает 14 мая Al Jazeera.

В результате акций протеста произошли столкновения с сотрудниками правопорядка. Подозреваемый в чудовищном преступлении, по словам представителей сотрудников правопорядка, уже задержан. Следствие проводится в ускоренном режиме.

По сведениям полиции, девочка была госпитализирована в критическом состоянии, в настоящее время она находится в стабильном состоянии. Отмечается, что подозреваемому всего 13 лет.

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