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Скоростной режим поменяют на 16 улицах Москвы

Общество

В рамках работы по ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах столицы

Москва, 14 мая 2019, 09:33 — REGNUM  Для снижения дорожно-транспортных нарушений на 16 улицах Москвы изменят скоростной режим. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Кроме того, будут созданы новые островки безопасности и оптимизирована работа 63 светофоров. Все это будет сделано в рамках работы по ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах Москвы.

«Непосредственно на аварийных участках планируется установить 112 комплексов фотовидеофиксации. Всего до конца года в Москве появится порядка 600 таких комплексов. Также в городе установят 104 новых дорожных знака и переразметят 112 участков улиц», — говорится в сообщении.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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