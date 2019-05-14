Скоростной режим поменяют на 16 улицах Москвы

Москва, , 09:33 — REGNUM Для снижения дорожно-транспортных нарушений на 16 улицах Москвы изменят скоростной режим. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Кроме того, будут созданы новые островки безопасности и оптимизирована работа 63 светофоров. Все это будет сделано в рамках работы по ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах Москвы.

«Непосредственно на аварийных участках планируется установить 112 комплексов фотовидеофиксации. Всего до конца года в Москве появится порядка 600 таких комплексов. Также в городе установят 104 новых дорожных знака и переразметят 112 участков улиц», — говорится в сообщении.

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