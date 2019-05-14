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Netflix объявил об участии в выставке видеоигр E3 2019

Общество

На форуме компания расскажет геймерам о своих планах вхождения в индустрию

Лос-Анджелес, США, 14 мая 2019, 09:25 — REGNUM  Компания Netflix объявила о том, что она посетит предстоящую выставку Electronic Entertainment Expo (E3), которая пройдёт в Лос-Анджелесе в июне 2019 года. Об этом 14 мая сообщил портал Gematsu.

https://twitter.com/E3/status/1128049543822618624

Мероприятия потокового сервиса будут проходить под названием «Воплощение ваших любимых шоу в жизнь: превращение оригиналов Netflix в видеоигры». Таким образом, компания не только представит на выставке свою игру, посвященную сериалу «Очень странные дела», но и расскажет геймерам о своих планах по вхождению в индустрию видеоигр.

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Напомним, релиз игры Релиз пиксельной инди-игры Stranger Things 3: The Game, в основу которой положен третий сезоне сериала «Очень странные дела» состоится 4 июля 2019 года, в день, когда Netflix покажет первый эпизод продолжения популярного шоу. Игра выйдет на платформе Nintendo Switch.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата релиза игры по третьему сезону сериала «Очень странные дела»

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