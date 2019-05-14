В школу Киева пришли сотрудники СБУ из-за детских рисунков о дружбе с РФ

Киев, , 09:24 — REGNUM В киевскую школу № 255, в коридоре которой повесили детские рисунки на тему российско-украинской дружбы, пришли сотрудники СБУ и участники карательной операции в Донбассе, заявил волонтёр Роман Синицын 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что рисунки провисели меньше дня и были срочно убраны работниками школы.

«Директор школы — абсолютно проукраинская женщина, у завуча зять — участник АТО, муж и дочь — военнослужащие ВСУ. Ученики школы в свое время помогали собирать помощь для АТО, когда это было нужно. Они сами возмущены этим и называют «досадным конфузом», говорят, что не видели, что там повесили».

По его словам, с учительницей, которая давала задание сделать рисунки, была проведена «беседа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции Лисичанска пришли в школу, в которой дети якобы рисовали открытки с «запрещённой» советской символикой.

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