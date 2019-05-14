Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаваться

Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM В ответ на акции протеста против строительства храма Святой Екатерины защитники объекта проведут молебен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии РПЦ.

В религиозной организации возмутились «разжиганием гражданского противостояния» в вопросе о храме и заявили, что протест был «разожжен определёнными силами». Для «умиротворения» ситуации уже сегодня в 19:00 на месте строительства объекта будет проведён молебен «об укреплении мира и согласия».

«Только созиданием, добрыми делами и помыслами мы сможем сделать наш город добрее и красивее», — сказали в епархии.

Более резко отреагировали на протесты в Фонде Святой Екатерины. Там заявили, что в ходе протеста жители города «спровоцировали противостояние с охраной стройплощадки».

«Подобные действия мы расцениваем как попытку решать вопросы силовыми методами. Попытки запугать сторонников строительства храма обречены на провал», — указали в организации.

Работа по строительству храма будет продолжена, считают в фонде.

Тем временем на самой стройплощадке после «шумной» ночи пока тихо. Группы охранников и спортсменов общаются меж собой и на попытки горожан обратиться к ним отвечают односложно.

«Пока перемирие», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из спортсменов.

«Прорванный» забор спешно восстановлен, пусть некоторые его части и неаккуратно свалены. Рядом со сквером дежурит несколько полицейских машин.

Напомним, утром 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам храма Святой Екатерины провести переговоры, на которых глава региона стал бы посредником.

Утром 13 мая сквер у Театра драмы, где планируют воздвигнуть религиозный объект, обнесли забором. Возмущение горожан вылилось в массовые протесты вечером того же дня, продолжившиеся ночью.

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