В Танзании введен штраф за ввоз пластиковых пакетов

Додома, , 09:13 — REGNUM За ввоз пластиковых пакетов, запрещенных к использованию правительством Танзании, нарушители будут облагаться штрафом в размере 20 миллионов танзанийских шиллингов (около 8,7 тысяч долларов США), передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление генерального директора Национального совета по охране окружающей среды (NEMC).

Самуэль Гвамака заявил, что ввоз пластиковых пакетов классифицирован как правонарушение в законе о запрете использования пластика от 2019 года.

«Ввоз в страну пластиковых пакетов будет облагаться штрафом в размере 20 миллионов танзанийских шиллингов (около 8,7 тысяч долларов США), вывоз пластиковых пакетов из страны, а также их производство, хранение и распространение внутри страны будут облагаться штрафом в размере 10 миллионов танзанийских шиллингов (околог 4,3 тысяч долларов США), за продажу пакетов будет наложен штраф в 10 тысяч танзанийских шиллингов (около 4,3 долларов США), а за использование — 30 тысяч танзанийских шиллингов (около 13 долларов США)», — добавил Гвамака.

Он призвал всех граждан Танзании использовать безопасные для окружающей среды сумки и пакеты, а также выдвигать идеи о том, какие материалы могут быть использованы для изготовления таких пакетов.