В томских школах будут искать вредные продукты питания

Томск, , 09:11 — REGNUM В Томской области проверят качество продуктов питания в школах. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, мониторинг качества и безопасности пищевой продукции в школах проведёт Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний.

По словам начальника областного департамента общего образования Ирины Грабцевич, специалист приступили к проверке по поручению губернатора региона Сергея Жвачкина.

«Мы проверим, как контролируется приготовление пищи, довольны ли дети и родители школьными обедами, продают ли в учебных заведениях вредные продукты», — отметила Грабцевич.

Уточняется, что исследования будут проводиться в 12 школах Томска, Томского и Шегарского районов. Также проверки пройдут в детсадах, учреждениях здравоохранения и социальной сферы. Всего специалисты планируют провести 715 испытаний, взять 260 образцов.

Проверка охватит молочную, мясную, рыбную, кондитерскую продукцию, а также 80 образцов готовых блюд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, учёные США ранее назвали причину проблем с лишним весом у детей. Согласно их выводам, во многом проблема вызвана тем, что подрастающее поколение удовлетворяет жажду мало подходящими для этой цели напитками, не используя обычную воду.

Читайте также: Ученые назвали причину проблем с лишним весом у детей