Минюст США изучает запрос РФ о возвращении Ярошенко на родину

Москва, , 09:12 — REGNUM Минюст США рассматривает запрос РФ о возвращении российского лётчика Константина Ярошенко на родину. Об этом со ссылкой на копию письма российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, направленного в адрес Ярошенко, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время в Минюсте США рассматривается запрос Министерства юстиции Российской Федерации о вашем возвращении на родину в рамках конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц 1983 года. Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения», — говорится в документе.

Посол также добавил, что российская дипмиссия сделает все возможное для скорейшего возвращения Ярошенко на родину.

Напомним, в 2011 году Ярошенко был осужден судом США на 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. В Соединенные Штаты российского летчика доставили из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года.

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