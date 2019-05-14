Российские зрители назвали любимых персонажей «Игры престолов»

Москва, , 08:59 — REGNUM Самыми популярными и любимыми героями телесериала «Игра престолов» у российских зрителей оказались Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер. Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), так ответили 24% жителей России.

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Ещё 11% поклонников саги симпатизируют Джону Сноу, а 6% граждан РФ нравится Арья Старк, пишут РИА Новости. При этом каждый пятый, кто смотрел или смотрит сериал, заявил об отсутствии любимого персонажа (22%).

Дейенерис Тарганиен в исполнении Эмилии Кларк больше нравится россиским зрителям от 18 до 24 лет (21%) и женщинам (18%).

Добавим, что свыше 70% россиян не смотрели или не планируют смотреть телесериал «Игра престолов».

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Как сообщало ИА REGNUM, телесериал «Игра престолов» выходит в США с 2011 года: за восемь сезонов он успел стать массовым культурным явлением. В мае история Семи Королевств Вестероса завершится: финальный эпизод выйдет в России в ночь на 20 мая.

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