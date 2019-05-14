С начала года на Украине заболели корью более 47 тыс. человек

Киев, , 09:10 — REGNUM За минувшую неделю на Украине заболели корью 2285 человек, заявили 13 мая в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

Среди заболевших 1121 взрослый и 1164 ребёнка.

Всего с 28 декабря 2018 года по 8 мая 2019 года корь выявили у 47 тыс. 383 жителей Украины. От осложнений скончались 16 человек.

В пресс-службе напомнили, что на Украине отменили возрастные ограничения для бесплатной вакцинации против кори и призвали делать прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вспышки кори на Украине, болезнь выявили более чем у 100 тыс. человек, из них 37 скончались от осложнений.

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