Врио главы Оренбуржья Денис Паслер потребовал погасить долги по зарплате

Оренбург, , 09:02 — REGNUM Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на заседании межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов, снижения неформальной занятости и реализации мер по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста поставил перед присутствующими на совещании представителями должников и предприятий-банкротов задачу по погашению долгов. К началу июня им необходимо отчитаться о её выполнении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Приоритет для всех понятен — рассчитаться с людьми по заработной плате. Это должно быть нормой жизни, но, к сожалению, зачастую здесь возникают проблемы. И чаще всего из-за критического положения на предприятиях. Собственники доводят свои компании до банкротства, а работники становятся заложниками ситуации», — отметил Денис Паслер.

По оценкам прокуратуры области, 70% предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, — это организации-банкроты. На заседании межведомственной комиссии присутствовали конкурсные управляющие шести таких предприятий: ЗАО «Силикатный завод», АО «Оренбургский завод технических изделий», ООО «Уральские дороги», ООО «СУ-2 Вектор», «ООО «Оренбургпромжилстрой» и ФГУ СХП «Ильинское».

"Деньги, поступающие от реализации имущества предприятий, которые находятся в процедуре банкротства, необходимо в первую очередь направлять на погашение задолженности перед работниками. «Дорогостоящим» руководителям, которые довели предприятия до такого состояния, долги выплачивать в последнюю очередь», — подчеркнул Денис Паслер.

Исполнительному директору ООО «Орские прицепы», на котором работают 245 человек, врио главы региона рекомендовал искать рынок сбыта продукции в Оренбургской области. Предприятие производит прицепы для сельхозтехники, но оренбургские аграрии приобретают аналогичную продукцию из Ярославля и Мордовии. Профильным министерствам Денис Паслер поручил включиться в работу по формированию портфеля заказов предприятия.

«Мы с вами должны создавать будущее, думать о внутриобластной кооперации. Это — наша задача, направленная на сохранение рабочих мест там, где они критически важны. А задача руководства предприятия — после погашения задолженности по зарплате довести ее размер до средней по области», — сказал Денис Паслер.

Добавим, в регионе среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций, начисленная в январе 2019 года, составила 29 873,9 рубля.

Врио губернатора поручил взять на контроль ситуацию на ФГУ СХП «Ильинское». Жизнеспособное предприятия, входившее в структуру Федеральной службы исполнения наказаний, фактически доведено до предбанкротного состояния. Из 26 тысяч гектаров земли сегодня обрабатывается лишь 300, но ресурсы и техника сохранены, и у предприятия есть возможность вернуть утраченные позиции.

«Решение проблем работающих людей — задача государственная. Я обратился к ряду руководителей в различных отраслях. Сегодня нашим предприятиям нужны заказы, загрузка мощностей, а людям — работа. Это задача для всех нас, здесь собравшихся, — обеспечить нормальную работу производств, оплату труда, соблюдение трудовых прав, уплату налогов. Долг каждого руководителя — быть в первую очередь человеком ответственным: и за работу своего предприятия, и за благосостояние сотрудников», — резюмировал Денис Паслер.

По данным Оренбургстата, задолженность предприятий по заработной плате в Оренбургской области на 1 апреля составила 8,5 млн рублей. Своим работникам задерживают выплату зарплаты 114 предприятий.