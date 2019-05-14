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Москву ожидает гроза, облачность и северный ветер

Общество

Прогноз погоды предупреждает о возможных осадках и усилении ветра в Москве и Подмосковье

Москва, 14 мая 2019, 08:56 — REGNUM  Прогноз погоды в Москве предупреждает жителей и гостей столицы России о небольшом ухудшении погодных условий, сообщили 14 мая в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, ожидается кратковременный дождь и гроза, день, по мнению экспертов, будет облачным, но с прояснениями. Показатели температуры воздуха будут достигать +24 °С. Ветер ожидается северный, во время грозы может усилиться до 12—17 м/c, в остальное время его скорость составит 5—10 м/c.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , согласно прогнозам метеорологов, сделанных ранее, в столице России и Подмосковье 14 мая объявлялся «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной послужило усиление ветра и надвигающаяся гроза.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве

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