Жители Зауралья собрали 1,7 млн рублей на помощь ветеранам

Курган, , 08:59 — REGNUM Жители Курганской области собрали на благотворительном счете «Победа» общую сумму более 1,7 млн рублей. Благодаря этому участники Великой Отечественной войны к празднику получили дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В преддверии Дня Победы 348 участников Великой Отечественной войны, которые живут в Курганской области, получили материальную помощь из собранных на благотворительном счете «Победа» средств. Сбор был организован областной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Первым, кто сделал взнос на счёт, стал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Вместе с чиновниками регионального правительства им было принято решение перевести на счёт «Победа» сумму однодневного заработка.

К акции присоединились как отдельные жители региона, так и целые организации. Как ранее пояснял Вадим Шумков, финансовая помощь ветеранам — более действенна, нежели традиционные цветы, открытки или официальные благодарственные речи.

Читайте ранее в этом сюжете: Деньги вместо официоза: в Зауралье открыли счёт «Победа»