В Южной Корее провели опрос на тему зависимости от интернета и смартфонов

Сеул, , 09:15 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему зависимости от мобильных устройств и интернета среди детей школьного и дошкольного возраста. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по вопросам гендерного равенства и семей Республики Корея.

Согласно результатам опроса, проводившегося среди 1 286 567 человек в возрасте от четырех лет, 206 102 (16%) опрошенных зависимы от смартфонов или интернета, 71 912 (5,58%) детей из так называемой «группы риска» зависимы и от смартфонов, и от интернета.

Известно, что доля детей и подростков, зависимых от интернета и смартфонов, увеличивается ежегодно на 1%. Так, в 2017 году зависимых было 14,3%, а в 2018 году данный показатель увеличился до 15,2%.

Кроме того, зависимых от интернета детей гораздо больше, чем зависимых от смартфонов.

Представителям министерства удалось выяснить, что от общего числа детей, принявших участие в опросе, от телефона и интернета зависимы 70 706 (5,4%) учащихся средних школ, 73 052 (5,67%) учащихся старших школ, 56 344 (4,37%) учащихся начальных школ.

Известно, что представители министерства по вопросам гендерного равенства и семей планируют предоставлять консультационные и лечебные услуги для тех, кто входит в «группу риска», то есть сильно зависим от интернета и/или смартфона.