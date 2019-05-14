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Названы основные причины появления аварийных участков на дорогах Москвы

Общество

Самое серьезное нарушение, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу, — это превышение скорости

Москва, 14 мая 2019, 09:14 — REGNUM  Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, какие причины ведут к появлению очагов аварийности на московских дорогах. Об этом сообщает в пресс-служба ЦОДД.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий на этих участках являются несоблюдение дистанции и очередности проезда транспорта, нарушение правил проезда пешеходного перехода, а также правил перестроения», — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

В сообщении также сказано, что превышение скорости является самым серьезным нарушением, которое ведет в большинстве аварий к летальному исходу. Для того, чтобы снизить количество ДТП, специалисты предлагают «снизить нештрафуемый порог до 10 километров в час».

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Автотранспортные проблемы Москвы
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