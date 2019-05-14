Президент Казахстана: износ электросетей не позволяет привлекать инвестиции

Уральск, Казахстан, , 09:09 — REGNUM В Западно-Казахстанской области наблюдается большой износ сетей электроснабжения, что приводит к аварийным отключениям в районах. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью региона, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент обратил внимание, что без решения проблемы электроснабжения невозможно сформировать благоприятный инвестиционный климат в области и создать новые рабочие места. Проблему необходимо решать совместно с правительством, подчеркнул Токаев.

Глава государства также коснулся развития сельского хозяйства. По его словам, Западно-Казахстанская область имеет хорошие показатели по экспорту мяса. Вместе с тем в сельском хозяйстве наблюдается низкая производительность труда, отметил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Западно-Казахстанскую область. Глава государства обсудил основные проблемы региона с общественностью во дворце школьников и молодежи в Уральске.

Читайте ранее в этом сюжете: Обеспечение чистой водой сёл на западе Казахстана планируют повысить до 80%