Еврейская община Украины предложила сделать адвоката Трампа почётным мэром

Киев, , 08:47 — REGNUM Еврейская община решила присвоить адвокату президента США Рудольфу Джулиани звание почётного мэра города Анатовки, заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, Джулиани должен был посетить Украину 14 мая, прочитать лекцию о ситуации на Ближнем Востоке и принять участие в закладке парка украино-американо-израильской дружбы.

«Рудольф Джулиани известен во всём мире как борец за права человека. Он неоднократно оказывал всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам. Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звания почётного мэра Анатовки — нашего исторического города, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше. Вопреки обстоятельствам надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатовки и для всей еврейской общины», — рассказал главный раввин.

Он отметил, что еврейская община молится за президента США Дональда Трампа, поскольку он сделал очень многое для еврейского народа.

Напомним, в мае 2018 года Трамп перенёс посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к очередным столкновениям между Израилем и Палестиной.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рудольф Джулиани отменил визит на Украину, поскольку там его с высокой вероятностью ожидают «враги президента» и даже «враги США».

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