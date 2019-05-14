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Звезда «Отчаянных домохозяек» признала себя виновной в даче взятки

Общество

Актрисе Фелисити Хаффман грозит штраф и тюремное заключение

Бостон, США, 14 мая 2019, 08:49 — REGNUM  Американская актриса Фелисити Хаффман признала себя виновной в даче взятки, пишет газета Die Welt.

В апреле 2019 года актрисе было предъявлено обвинение в даче взятки в размере $15 тыс с целью повлиять на результаты вступительного испытания SAT, который сдавала ее дочь при поступлении в один из университетов.

13 мая Хаффман признала свою вину. Прокуратура Бостона (штат Массачусетс) объявила, что приговор будет вынесен 13 сентября. Актрисе грозит от 4 до 10 месяцев лишения свободы и штраф в размере $20 тыс.

Фелисити Хаффман (род. 1962) — успешная американская киноактриса, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США. Более всего она известна зрителям по исполнению одной из главных ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки».

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