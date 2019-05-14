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Свердловский губернатор станет посредником в переговорах по Храму-на-драме

Общество

«Уличные конфликты — это не путь»

Екатеринбург, 14 мая 2019, 08:41 — REGNUM  Противникам и сторонникам храма Святой Екатерины в Екатеринбурге нужно организовать «прямой диалог». Такую идею предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Куйвашев признал, что ситуация с протестами — «сложная»: в ней можно понять как верующих, которые ждут возвращения храма, так и протестующих, которым важно сохранить сквер. Переговоры между сторонами стоит начать уже сегодня.

«Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16:00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентёров», — написал глава региона.

Напомним, утром 13 мая сквер у Театра Драмы, где и хотят построить храм Святой Екатерины, был обнесён забором. Произошедшее возмутило многих горожан, и вечером они организовали полномасштабные акции протеста. Забор был «прорван», не обошлось без столкновений сторонников и защитников храма.

Храм пытаются построить в городе уже с третьей попытки: ранее после протестов его строительство неоднократно переносилось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге противники храма повалили забор и прорвались в сквер

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Спор о строительстве храма на площади Труда в Екатеринбурге
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