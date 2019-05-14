Почти 50% жителей России симпатизируют Владимиру Зеленскому

Москва, , 08:37 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (93%) знают или слышали о президентских выборах на Украине. Следили за выборами 67% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В первом туре выборов президента Украины 25% граждан РФ симпатизировали Владимиру Зеленскому, 9% — Юрию Бойко, остальным кандидатам — по 1% и менее. У 50% опрошенных никто не вызывал симпатии.

Во втором туре Владимиру Зеленскому симпатизировали 47% жителей России, Петру Порошенко — 1%, ни тому, ни другому кандидату — 41%.

Основные мотивы поддержки Зеленского — антипатия к Порошенко, желание, чтобы «Украина жила хорошо», молодость политика и надежды на «хорошие перемены в отношениях с Россией».

38% российских граждан считают, что Зеленский будет работать на посту президента Украины лучше, чем Порошенко, 27% думают, что «примерно так же».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 28 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал назначить дату инаугурации на 19 мая, однако Верховная рада до сих пор не приняла это решение.

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