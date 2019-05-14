В МВД России подсчитали ущерб от преступлений в 2018 году

Москва, , 08:34 — REGNUM Общая сумма ущерба от преступлений в 2018 году в России составил 563,1 млрд рублей, говорится в отчете министерства внутренних дел «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года».

«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 563,1 млрд рублей», — говорится в отчете, с которым ознакомилось РИА Новости.

Отмечается, что это на 37,8% больше, чем за 2017 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в России сокращается количество преступлений. Так, в 2018 году на 12% было меньше совершено убийств, на 17% сократилось число разбоев и краж транспортных средств.

По его словам, эти факты отмечаются не только в статистике, но и в обывательских разговорах со знакомыми, что на самом деле «идёт реальное сокращение преступности, это означает, что наши граждане находятся в более безопасном состоянии, чем это было несколько лет назад».

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