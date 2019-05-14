Роскачество проверило плавленые сыры 20 торговых марок

Москва, , 08:32 — REGNUM Роскачество провело исследование среди плавленых сыров 20 торговых марок, произведенных в России и Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Специалисты Роскачества протестировали пастообразные плавленые сыры по 70 показателям качества и безопасности.

В результате в сырах торговых марок «Витако», «Невский» и «Алдес» были обнаружены «фитостерины, свидетельствующие о наличии в составе растительных жиров, не указанных в маркировке». Кроме того, в сыре «Полевское» были обнаружены ДНК сои (наличие которой не указано в маркировке) и БГКП (кишечная палочка).

Самым лучшим плавленым сыром был признан продукт торговой марки «Б.Ю. Александров». Он прошел все испытания. Ненамного отстают от него сыры торговых марок «Веселый молочник», Hochland, «Авида» и «Сыробогатов». Также в десятку лучших попали представители торговых марок: Viola, «Переяславль», «Ласковое лето», President и «Карат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты Роскачества составили рейтинг онлайн-сервисов, предоставляющих пользователям услуги поиска и бронирования жилья во время путешествий. Первое место в нём заняло приложение Level.Travel.

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