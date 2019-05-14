В районах Хакасии выпало пять сантиметров снега

Абакан, , 08:07 — REGNUM В трёх районах Хакасии — Бейском, Аскизском и Таштыпском — выпало пять сантиметров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 мая, в республиканском минтрансе.

«Водителям, которые сегодня едут в Бейский, Аскизский и Таштыпский районы, стоит быть аккуратнее! Дорожники снег на трассе уже почистили и сделали подсыпку! Но скоростной режим все же стоит соблюдать!» — говорится в сообщении на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии продолжается лесопожарный сезон. По данным республиканского министерства природных ресурсов и экологии, с начала сезона в Хакасии от огня пострадало около 400 гектаров леса.

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За минувшие выходные (9−12 мая), по информации республиканского главка МЧС, в Хакасии произошло 58 пожаров, в том числе 23 травяных пала и 23 возгорания мусора.