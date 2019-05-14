В Приамурье за 30 лет количество браков снизилось в два раза

Благовещенск, , 08:25 — REGNUM С 10 045 в 1990 году до 5 744 в 2018 году уменьшилось количество ежегодно регистрируемых браков в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Амурстата, в 2018 году в регионе было зарегистрировано 5 744 брака, при этом среди мужчин 3 792 человека, а среди женщин 3 616 никогда ранее не состояли в брачных отношениях, 87 мужчин и 209 женщин являлись вдовцами и вдовами, 1865 мужчин и 1919 женщин ранее были разведены.

Из самых молодых, в возрасте 16 лет, в брак вступили один юноша и 14 девушек. Из самой возрастной категории «60 и старше» узами брака скрепили отношения 148 мужчин и 92 женщины, из числа которых 15 мужчин и 6 женщин ранее не состояли в браке, 32 мужчины и 33 женщины считаются вдовцами и вдовами, 101 мужчина и 53 женщины ранее были разведены.

Второй официальный брак успели зарегистрировать пять девушек в возрасте 19 лет, у мужчин же на второй брак из числа самых молодых решились только три парня в возрасте 21 год.

За 1990−2018 годы число ежегодно регистрируемых браков уменьшилось с 10 045 до 5 744 (на 43%), тогда как число разводов практически не изменилось и уменьшилось с 4 148 случаев до 4 097 (на 1,2%).

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2019 года численность населения Приамурья составляла 793 194 человека, что на 5 230 человек меньше показателя предыдущего года и на 8 558 человек меньше показателя 2017 года. Сегодня сложно себе представить, но в 1989 году в Амурской области проживал 1 млн 57 тыс. 781 человек. Но уже с 1990 начался спад, который не прекращается по сей день.