Вторник, 14 Мая 2019 года
08:26:34 МСК

Сотрудники GS Retail провели субботник на Сеульском национальном кладбище

Общество

В волонтерском мероприятии приняли участие 60 человек

Сеул, 14 мая 2019, 08:00 — REGNUM  Сотрудники компании GS Retail приняли участие в волонтерской деятельности по уборке территории национального кладбища. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 30 сотрудников и 30 руководителей головной и дочерних компаний GS25, GS Supermarket, lalavla и GS fresh организовали субботник на Сеульском национальном кладбище.

Известно, что представители компаний собрали весь мусор на территории, протерли все надгробия, пропололи сорняки, а также отдали дань уважения погибшим у мемориала.

«Это бесценная возможность отдать дань уважения всем тем, кому мы обязаны за процветание нашей страны. В будущем мы планируем чаще проводить волонтерские мероприятия, чтобы не только наши сотрудники, но и наши клиенты помнили о вкладе тех, кто боролся за нашу страну и независимость», — сообщили представители GS Retail.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Благотворительность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить