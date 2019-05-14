Сотрудники GS Retail провели субботник на Сеульском национальном кладбище

Сеул, , 08:00 — REGNUM Сотрудники компании GS Retail приняли участие в волонтерской деятельности по уборке территории национального кладбища. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 30 сотрудников и 30 руководителей головной и дочерних компаний GS25, GS Supermarket, lalavla и GS fresh организовали субботник на Сеульском национальном кладбище.

Известно, что представители компаний собрали весь мусор на территории, протерли все надгробия, пропололи сорняки, а также отдали дань уважения погибшим у мемориала.

«Это бесценная возможность отдать дань уважения всем тем, кому мы обязаны за процветание нашей страны. В будущем мы планируем чаще проводить волонтерские мероприятия, чтобы не только наши сотрудники, но и наши клиенты помнили о вкладе тех, кто боролся за нашу страну и независимость», — сообщили представители GS Retail.