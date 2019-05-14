«Дефибриллятор не поможет»: о главных причинах школьной смертности в РФ

Барнаул, , 07:58 — REGNUM Врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает, что качественную и полноценную помощь при возникновении таких неотложных состояний способен оказать лишь врач-анестезиолог-реаниматолог. Комментируя слова детского кардиолога Федерального медико-биологического агентства Леонида Макарова о школьной смертности от сердечного приступа, он пояснил:

«Статистика в очередной раз подтверждает плачевное состояние первичного звена, в данном случае — участковой педиатрической службы. Ведь речь идет о смерти от своевременно не диагностированных заболеваний сердца. Именно ранняя диагностика с последующей коррекцией выявленных нарушений способна повлиять на такую печальную статистику.

В этой связи весьма нелепыми выглядят доводы о необходимости дополнительного обучения медперсонала навыкам сердечно-легочной реанимации, оснащение медицинских кабинетов в школах дефибрилляторами и так далее. Качественную и полноценную помощь при возникновении таких неотложных состояний способен оказать лишь врач-анестезиолог-реаниматолог. И то, при наличии соответствующего оснащения. Вероятность того, что данный специалист окажется в месте трагедии ничтожно мала.

Реально в запасе при угрожающем жизни состоянии имеется всего несколько минут, за которые до умирающего ребенка едва ли может добраться даже имеющийся поблизости обычный медперсонал, у которого в арсенале лишь нетвердые навыки по искусственной вентиляции легких и непрямому массажу сердца, как правило, никогда до этого не применяемые на практике. Поэтому совершенно ясно, что уменьшить время прибытия медицинской помощи и улучшить качество ее оказания бесперспективно. Ключ к решению проблемы — ранняя диагностика.

Вообще, интересно выглядит, как Леонид Макаров возмущается, что медсестры не могут оказать нормальную помощь. Но ведь, чтобы уметь водить машину, нужно не только знать правила, но и ездить постоянно. Так и здесь, медработника как ни обучай, а без опыта он ничего не сможет. И дефибриллятор не поможет».

Напомним, о том, что в России на 100 тыс. учеников приходится 1,4 детских смертей от сердечного приступа, сообщил главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров в эфире телеканала «Звезда». По его мнению, одной из причин столь высокого уровня смертности является то, что детям не могут оказать первую медицинскую помощь: медсестры просто не способны помочь ребенку, поскольку в учебных заведениях нет необходимой техники, в частности дефибриллятoрoв.