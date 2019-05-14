Фото: Bandai решила выпустить новую версию симулятора питомца «Тамагочи»

Токио, , 07:47 — REGNUM Компания Bandai решила выпустить на рынок новую версию «Тамагочи» — симулятора питомца, получившего большую популярность в 90-е годы. Об этом 13 мая сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1127922716785422336

Новое устройство получило название Tamagotchi On, стоит отметить, что по размерам оно немного больше предшественника. Игрушка оборудована цветным дисплеем с диагональю 2,25 дюйма, инфракрасным датчиком и Bluetooth. Благодаря этим интерфейсам возможно его сопряжение со смартфоном. Bandai уже начала принимать предзаказы, стоимость игрушки на Amazon составляет $59,99.

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Напомним, первая версия «Тамагочи» вышла в ноябре 1996 года, название симулятора состоит из японских слов «тамаго» (яйцо) и «уотти» (часы).Обладатели игрушки могли завести виртуального питомца и осуществлять за ним интерактивное наблюдение, им нужно было кормить его, следить за его здоровьем и осуществлять прочие действия, похожие на взаимодействие с настоящим животным. Ранее Bandai выпустила другие версии симулятора — Tamagotchi ID (2009), Tamagotchi P’S (2012), Tamagotchi 4U (2014) и Tamagotchi 4U plus (2015).

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