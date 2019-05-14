Пермское отделение Банка России не готово принять посетителей ночью

Пермь, , 07:45 — REGNUM Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России станет участником акции «Ночь в музее». Жителей Прикамья и гостей региона ждут 17 мая в здании отделения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Банка России, из-за жёсткого пропускного режима организация не готова проводить акцию после рабочего дня, в вечернее время.

Историческая экспозиция в здании Отделения на улице Ленина, 19 будет работать 17 мая. В этот день все желающие смогут узнать об отечественных деньгах и о развитии банковского дела в Прикамье. Посетители смогут побывать в детально воссозданных исторических интерьерах банковского кабинета, на рабочем месте банковского служащего и ощутить себя работником Пермской областной конторы Госбанка. А еще — прикоснуться к подлинным экспонатам и атрибутике повседневной банковской работы различных исторических периодов.

Одним из таких экспонатов является большой насыпной металлический сейф с позолоченными орлами на замке, предположительно 1909 года выпуска. Сейф, в прошлом принадлежавший рассчетно-кассовому центру города Соликамск, был отреставрирован и стал украшением экспозиции. Здесь же можно увидеть неотъемлемую атрибутику всех бухгалтерских и банковских кабинетов прошлого: машину для счета дензнаков СДБ-3 и суммирующие машины «Астра» и «Аскота», арифмометр и старинные счеты.

Для посетителей 17 мая музейно-экспозиционный фонд Отделения Пермь Банка России подготовил программу под названием «Золотая лихорадка», участникам предложат поучаствовать в квесте и найти свой золотой слиток.

Сотрудники банка отметили, что их отделение не первый год проводит акцию «Ночь музеев», и она пользуется популярностью. Чтобы посетить музейную экспозицию в «Ночь музеев», необходимо предварительно записаться. Если желающих будет много, то отделение готово продлить работу на один час.