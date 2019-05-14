В Лондоне обсуждают меры по сокращению выбросов парниковых газов с судов

Лондон, , 07:42 — REGNUM Российская делегация приняла участие в заседании Межсессионной рабочей группы по сокращению выбросов парниковых газов с судов, которая прошла в Лондоне на прошлой неделе, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлота).

Главной целью встречи стала подготовка задания для проведения четвертого исследования Международной морской организации (ИМО) по сокращению выбросов парниковых газов с судов. Также стороны обсудили конкретные краткосрочные меры и средне-/долгосрочные меры в указанной области и проект процедур по проведению оценки влияния на государства указанных мер.

По итогам заседания подготовлен проект круга ведения четвертого исследования ИМО и проект резолюции Комитета по защите морской среды (КЗМС). Этот документ предполагает обращение к государствам-членам с целью развития добровольного взаимодействия портов и судоходного сектора для обеспечения вклада в сокращение выбросов.

Предполагается, что итоги работы комитета будут представлены на 74-й сессии КЗМС, которая проходит с 13 по 17 мая. На ней будет продолжена работа по обсуждению различных аспектов выполнения первоначальной стратегии ИМО.

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