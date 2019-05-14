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В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек на более чем $400 тыс

Общество

Сотрудник заведения едва не выкинул чек

Нью-Йорк, США, 14 мая 2019, 07:38 — REGNUM  В американском Нью-Йорке официант одной из пиццерий вернул забывчивой клиентке чек на $424 тыс., сообщает The New York Daily News.

По данным издания, сотрудник заведения едва не выкинул чек, поскольку он лежал в неприметном конверте.

Владельцем чека оказалась пенсионерка Карен Винакур. Деньги были выручены от продажи дома и были предназначены для приобретения нового жилья.

Женщина поблагодарила официанта и извинилась перед ним, что не оставила ему тогда чаевых. Пенсионерка предложила заплатить мужчине, однако тот отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года женщина из американского штата Калифорния была заключена под стражу после того, как избила сотрудника кафе, который не положил в её порцию кетчупа.

Читайте подробнее: В США женщина чуть не убила официанта Макдональдс из-за отсутствия кетчупа

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Культура и общество США
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