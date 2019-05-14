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Якутия, Забайкалье и Камчатка – лидеры в ДФО по оттоку населения

Общество

Миграционная убыль жителей произошла в шести регионах ДФО

Якутск, 14 мая 2019, 07:39 — REGNUM  Восемь дальневосточных регионов за первые два месяца 2019 года продемонстировали убыль населения, в том числе в шести из них помимо смертности на этот показатель повлиял существенный миграционный отток. Больше всего жителей за этот период уехали из Якутии (734), из Забайкальского края (689) и с Камчатки (422), сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта федеральной службы государственной статистики по Якутии.

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В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, в республике отток населения вырос почти вдвое, на Камчатке сменил естественный прирост, а в Забайкалье уменьшился на 335 человек.

Если говорить о других дальневосточных регионах, то миграционную убыль за первые два месяца 2019 года также продемонстрировали Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области (16, 70 и 35 человек соответственно).

Показателем естественной убыли населения отличился Приморский край, в котором за рассматриваемый период стало меньше на 2 389 жителей, на 328 больше, чем в январе-феврале 2018 года. Более, чем на 1 тыс. человек, уменьшилось население Хабаровского края и Амурской области, в этих регионах в сравнении с прошлым годом убыль возросла вдвое. Уменьшалось также население Забайкалья, Камчатки, Колымы, Сахалина и ЕАО.

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Как сообщало ИА REGNUM, с января по май 2018 года численность населения Дальнего Востока уменьшилась более чем на 20 тыс. человек. Рождаемость была выше, чем смертность только в двух субъектах ДФО — на Чукотке и в Якутии.

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Демографическая статистика
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