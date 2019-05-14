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В Екатеринбурге сгорел цех по выпуску полиэтиленовых пакетов

Общество

Пострадавших нет

Екатеринбург, 14 мая 2019, 07:27 — REGNUM  В Екатеринбурге утром 14 мая сгорел цех, в котором выпускали полиэтиленовые пакеты. Пожар возник на улице 40-летия Комсомола, сообщили журналистам в свердловском областном управлении МЧС.

Площадь огня составила 100 кв. метров. Пламя повредило отделку, оборудование и готовую продукцию. На момент возгорания в цехе был рабочий. Он пытался справиться с огнём самостоятельно, но не сумел.

Пожар потушили в течение 30 минут. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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