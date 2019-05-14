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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева перенесла несколько операций

Общество

«Состояние у нее (Екатерины Бобковой) критическое»

Москва, 14 мая 2019, 07:18 — REGNUM  Свидетельница по делу о драках с участием форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Екатерина Бобкова, которая пострадала в Праге при падении из окна, перенесла несколько операций 11 мая. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией.

«Состояние у нее (Екатерины Бобковой) критическое, — рассказала собеседница агентства. — Сделали несколько операций».

По словам источника, родственники девушки, которую ввели в состояние искусственной комы, объявили сбор средств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая текущего года Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима и к одному году и пяти месяцам колонии общего режима соответственно.

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