Владивосток, Приморский край, , 07:18 — REGNUM

Инвестиционный проект компании «Роснефть» по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса «Восточной нефтехимической компании» в ТОР «Нефтехимический» в Приморье стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, в результате компания отказалась от его реализации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мнение первого вице-президента компании Павла Фёдорова, высказанное им на конференции, посвященной финансовым итогам компании «Роснефть» за первый квартал 2019 года приводит издание РБК.

«Проект ВНХК был рентабельным в рамках существовавшей налоговой системы, а теперь как таковой снят, исключен из инвестиционной программы компании», — сказал Павел Фёдоров.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев так же уверен, что решение отказаться от строительства нефтехимического комплекса продиктовано налоговой политикой государства. По его словам, компания долго пыталась реанимировать проект, меняя его конфигурацию, но в результате он всё равно оказался «жертвой большого налогового манёвра».

«Решение отказаться от ВНХК — вынужденное, оно продиктовано предсказуемыми результатами фискальной политики регуляторов, о чём мы и предупреждали», — сказал Михаил Леонтьев.

Также Павел Федоров считает, что в принятии решения учитывался риск продления соглашений о заморозке цен на топливо, которые были достигнуты между правительством России и нефтеперерабатывающим бизнесом.

«Все слышали о соглашениях, которые были продлены сейчас на три месяца. И мы считаем ненулевыми перспективы продления этих соглашений и до конца года, и, может быть, на более продолжительный период времени», — сказал он.

Кроме того, Павел Федоров рассказал, что «Роснефть» отказалась ещё от нескольких проектов и списала убыток из-за заморозки цен на 90 млрд рублей. Это не первое списание убытков из-за заморозки цен на топливо и налоговых изменений: в третьем квартале 2018 года «Роснефть» списала 133 млрд рублей, с начала 2018 года — 180 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев 11 марта 2017 года подписал постановление о создании в Приморском крае территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический».

Первостепенная задача ТОР «Нефтехимический» — это развитие нефтехимического кластера в Дальневосточном федеральном округе и увеличение экспорта новых видов продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Ожидаемый объём инвестиций составлял порядка 1,7 трлн руб.